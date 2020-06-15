Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов
Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
Игры
Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.
PROkhab.ru 03:01
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Происшествия
Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России
Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Здоровье
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подчеркнул, что в некоторых из действующих очагов за последние несколько дней новых случаев заражения выявлено не было.
Псковское агентство информации 13:01
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Армия и оружие
СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
Американские военные направили более 40 грузовиков с военной техникой из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
РИА Новости 14:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Хоккей
Роман Ротенберг оценил вероятность появления в КХЛ еще одного клуба из Петербурга
Вице-президент СКА Роман Ротенберг не исключает появления в Континентальной хоккейной лиге еще одного клуба из Санкт-Петербурга.
Спорт день за днем 13:03
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Lenta.ru вчера в 14:39
Энергетика
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет - СМИ
Экспорт саудовской нефти в США может опуститься до минимума за 35 лет, если королевство сохранит низкий объем ее поставок во второй половине июня, пишет агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и аналитиков.
ПРАЙМ 14:28
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
Общество
Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Корчевников тайно женился и уже развёлся
Борис Корчевников – ведущий телевизионной программы «Судьба человека» - тайно женился на актрисе Сесиль Свердловой, но уже успел развестись.
Свободная Пресса 14:50
Музыка
Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas
В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big.
ВладТайм 07:39