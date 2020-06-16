К 10:01 индекс МосБиржи первый пробил 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов - уровня почти месячной давности, упав на 2,4% до 2679,42 пункта. Индекс РТС упал на 3% до 1200,87 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,2%.

Общество Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице. 52

Шоу-бизнес Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом. 25

Энергетика Цена нефти Brent превысила $40 за баррель Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня. 80

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 1,1K

Энергетика Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома» Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. 565

Политика Зюганов предложил альтернативу поправкам в Конституцию Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян поддержать предложенные коммунистами поправки к Конституции, которые могут стать настоящей альтернативой предложенным властями. 74

Политика «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. 11

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 2,6K

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 57

Армия и оружие Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии «Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 356

Экономика Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности. 2

Политика Глава ФСБ заявил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации организованного бандподполья на Северном Кавказе. 8