Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи

На открытии торгов в понедельник отмечено уменьшение индекса Московской Биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии этот показатель снизился на 0,28 % и составил 3067,64 пункта, свидетельствуют данные торгов. Индекс РТС достиг отметки в 1554,35 пункта.
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Рынок акций РФ растет, индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Финмаркетвчера в 03:53

Рынок акций РФ перешел к росту по основным индексам

ПРАЙМвчера в 02:52

Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США

Интерфакс06 января в 12:06

Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи

News.ru06 января в 02:19

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру06 января в 02:27

Рынок российских акций открылся снижением основных индексов

ГЛАС.RU06 января в 03:00

Рубль и биржевые индексы РФ теряют в первый понедельник нового года

Интересант06 января в 02:30
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Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи

В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
REGNUM 00:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Армия и оружие

Пентагон: Иран нанес удар по двум военным базам США в Ираке

Пентагон подтвердил, что Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке.
Коммерсантъ 07 января в 19:37
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Политика

Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с авиакатастрофой, которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС 07 января в 14:06
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Происшествия

В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей

Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
РИА Новости 00:38
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 01:00
Транспорт

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Известия вчера в 22:32
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК вчера в 11:12
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Коммерсантъ 00:34
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Технологии

Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты

Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале текущего года протестирует новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто отвечает на их твиты, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 00:50
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Pravda.Ru 00:50
Происшествия

Саратовец убил приятеля за курение без разрешения

Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.
КП - Саратов 00:13
Общество

ФСИН поможет бывшим осужденным найти работу

В 2020 году в России планируют создать сервис по поиску работы для осужденных граждан, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в четверг, 9 января.
Вечерняя Москва 00:52
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо

В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека.
RZN.info вчера в 06:45
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru вчера в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
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