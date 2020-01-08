Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи
На открытии торгов в понедельник отмечено уменьшение индекса Московской Биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии этот показатель снизился на 0,28 % и составил 3067,64 пункта, свидетельствуют данные торгов. Индекс РТС достиг отметки в 1554,35 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США
Интерфакс06 января в 12:06
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи
В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
Пентагон: Иран нанес удар по двум военным базам США в Ираке
Пентагон подтвердил, что Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Политика
Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с авиакатастрофой, которая произошла 8 января в Иране.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Происшествия
В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права
В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Технологии
Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале текущего года протестирует новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто отвечает на их твиты, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Происшествия
Саратовец убил приятеля за курение без разрешения
Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.
Общество
ФСИН поможет бывшим осужденным найти работу
В 2020 году в России планируют создать сервис по поиску работы для осужденных граждан, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в четверг, 9 января.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Происшествия
В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо
В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Происшествия