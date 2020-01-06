Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи
На открытии торгов в понедельник отмечено уменьшение индекса Московской Биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии этот показатель снизился на 0,28 % и составил 3067,64 пункта, свидетельствуют данные торгов. Индекс РТС достиг отметки в 1554,35 пункта.
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Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США
Интерфакс06 января в 12:06
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