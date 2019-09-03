Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций во вторник открылся в минусе

Торги на российском фондовом рынке стартовали в вторник снижением основных индикаторов: к 10:11 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,28% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2765,18 пункта.
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Индекс МосБиржи прибавил всего 0,04%, индекс РТС снизился на 0,4%

Финмаркет12:20

Рынок акций РФ умеренно снижается на негативном внешнем фоне

ПРАЙМ10:18

ИАЦ «Альпари»: Лето инвесторы явно провожают с легким сердцем

SIA.ru01 сентября в 20:03

Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Интерфакс03:27

Российский рынок акций во вторник открылся в минусе

Росбалт03:16

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.рувчера в 11:53

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:17
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В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

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В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
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В «Шереметьево» столкнулись два самолета

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Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
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Дельфинарий загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
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Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
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Путин начинает визит в Монголию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
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