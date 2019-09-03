Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций во вторник открылся в минусе
Торги на российском фондовом рынке стартовали в вторник снижением основных индикаторов: к 10:11 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,28% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2765,18 пункта.
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Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
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Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
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Владельцы Tesla не смогли открыть свои авто из-за сбоя в ПО
Ряд владельцев электрокаров Tesla не смоли открыть свои машины по причине сбоя в мобильном приложении для кара, сообщает 3 сентября со ссылкой на посты в соцсетях The Next Web.
Красная весна 10:18
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
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Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
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Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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Матч ТВ 09:52
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
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Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
Wday.ru 01:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Футбол
«Динамо» проведет контрольный матч с латвийским РФШ
Футболисты московского "Динамо" проведут контрольный матч с латвийским РФШ во время паузы в чемпионате России на игры национальных сборных, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 08:59
Авто
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В BMW заявили, что юбилейная серия появится в продаже на всех существующих рынках до апреля 2020 года, она будет доступна в трех цветах кузова, выбранных в соответствии с трехцветным логотипом BMW Motorsport: Laguna Seca Blue, Velvet Blue металлик и Imola Red.
Тарантас Ньюс 00:39
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В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в госпоркорпорацию «Ростех», разработали новый инновационный тип глушителя для стрелкового оружия.
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Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 07:43
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Политика
Путин начинает визит в Монголию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
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