Торги на российском фондовом рынке стартовали в вторник снижением основных индикаторов: к 10:11 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,28% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2765,18 пункта.

Российский рынок акций во вторник открылся в минусе

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