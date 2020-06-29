Коронавирус
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%
Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и котировок нефти из-за возросших опасений о второй волне коронавируса.
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Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM 03:27
Общество
В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО
Как стало известно из сообщения Российского союза автостраховщиков, 28 июня начала работу новая, полностью автоматизированная информационная система ОСАГО, позволяющая полноценно централизовать и хранить, а также обрабатывать весь объем данных о полисах.
Live24 01:52
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Транспорт
«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД
Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
Общество
Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом
Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
RT на русском 04:06
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Игры
Кодзима работает над Death Stranding 2?
Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Общество
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Общество
В РФ готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Общество
Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы
Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
Вечерняя Москва 00:13
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова хочет засадить своего отца за решетку
MedikForum.ru 03:23
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Происшествия
Секс-скандал: в Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам
Орджоникидзевский районный суд Перми 29 июня вынес приговор в отношении учителя математики, который признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, сообщают СМИ.
REGNUM 03:44
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости вчера в 07:47
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия вчера в 08:11
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05