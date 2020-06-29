Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и котировок нефти из-за возросших опасений о второй волне коронавируса.

Общество В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО Как стало известно из сообщения Российского союза автостраховщиков, 28 июня начала работу новая, полностью автоматизированная информационная система ОСАГО, позволяющая полноценно централизовать и хранить, а также обрабатывать весь объем данных о полисах. 7

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Общество Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.

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Энергетика Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.

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Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 25