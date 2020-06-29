Экономика
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге в мае упали на 61%
В январе-мае 2020 года в Санкт-Петербурге было продано 39 204 новых легковых и легких коммерческих автомобиля.
Автоновости дня 04:04
Экономика
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Лукашенко заявил, что США «теряют позиции» перед Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай и США ведут борьбу за передел мира. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Газета.Ru вчера в 20:09
Транспорт
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, перестают считаться работающими.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Космос
В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать.
Моя Москва.онлайн 25 июня в 23:38
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна 27 июня в 12:38
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
Члены НАТО вновь обеспокоены строительством СП-2
Президент США Дональд Трамп опасается распространения влияния России на европейские страны после завершения строительства газопровода, прокладывающегося по дну Балтийского моря в Германию.
Политическая Экспертиза 04:41
Политика
Атака с юга: США решили вытеснить «Газпром» из Турции
Альтернатива Китаю Столкнувшись с перспективой широкомасштабного экономического кризиса, Турция решила восстановить дружбу с США.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Вечерний курьер 04:16
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле
Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Интерфакс 04:08
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Общество
В Пензенской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
Четыре ребенка есть в числе 80 новых заболевших коронавирусом, выявленных в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 4,8 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости вчера в 06:08
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Финансы
Рубль снижается к евро в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости вчера в 17:07
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru вчера в 01:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Гаджеты
Плата ECS H410H6-M7 поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA 1200
В ассортименте компании ECS появилась материнская плата H410H6-M7, подходящая для создания относительно компактных настольных компьютеров на аппаратной платформе Intel Core десятого поколения.
3DNews 01:50