Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.

Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

Происшествия Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам. 545

Политика Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. 3

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 25

Транспорт Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, перестают считаться работающими.

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Финансы Рубль снижается к евро в начале торгов На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Здоровье Вторая волна коронавируса угрожает доллару Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140. 1