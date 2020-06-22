Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся снижением индексов на 0,5-0,6%

Торги на российском рынке акций в понедельник начались с коррекции цен большинства blue chips на фоне проседающей фондовой Азии из-за опасений о второй волне коронавируса. К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2742,57 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1243,69 пункта.
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