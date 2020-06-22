Торги на российском рынке акций в понедельник начались с коррекции цен большинства blue chips на фоне проседающей фондовой Азии из-за опасений о второй волне коронавируса. К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2742,57 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1243,69 пункта.

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Общество В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, в связи с чем со вторника, 23 июня, отменяется действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. 1K

Армия и оружие В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем Четыре новых парашютных системы разного предназначения создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

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Общество России предсказали снижение смертности от коронавируса Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. 36

Экономика Вирус добрался до туроператоров Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».

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Происшествия Превышение в лесу: на Алтае завели дело на чиновника Минприроды края "Известия" попросили региональное управление Следственного комитета, а также Минприроды по Алтайскому краю уточнить, связаны ли дела 2019 – 2020 годов с нарушениями, выявленными Рослесхозом, однако не получили ответа на запрос к моменту подготовки материала. 488

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