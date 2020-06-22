Коронавирус
ИнтерфаксРоссийский рынок акций открылся снижением индексов на 0,5-0,6%
Торги на российском рынке акций в понедельник начались с коррекции цен большинства blue chips на фоне проседающей фондовой Азии из-за опасений о второй волне коронавируса. К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2742,57 пункта, индекс РТС упал на 0,5% до 1243,69 пункта.
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Политика
Обнародован разговор Байдена и Порошенко о кредите от МВФ в $1 млрд
Запись телефонного разговора, в котором Джо Байден требовал от Порошенко проведения реформ и повышения тарифов на энергоносители в обмен на протекцию по выдаче кредита МВФ на 1 млрд долларов, обнародовал украинский политик Андрей Деркач 22 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 09:36
Общество
В Москве сняли почти все ограничения из-за коронавируса
Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, в связи с чем со вторника, 23 июня, отменяется действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений.
Lenta.ru вчера в 17:05
Политика
Трамп обвинил своего предшественника Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в госизмене.
Аргументы недели 00:58
Армия и оружие
В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем
Четыре новых парашютных системы разного предназначения создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.
РИА Новости 01:12
Общество
Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.
RT на русском вчера в 09:05
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
Национальная служба новостей 20 июня в 13:00
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова произнес оскорбительную речь в адрес российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 12:44
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Экономика
Вирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.
Российская газета вчера в 18:19
Здоровье
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:49
Политика
Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая
Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
Газета.Ru вчера в 07:27
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском вчера в 13:25
Происшествия
Превышение в лесу: на Алтае завели дело на чиновника Минприроды края
"Известия" попросили региональное управление Следственного комитета, а также Минприроды по Алтайскому краю уточнить, связаны ли дела 2019 – 2020 годов с нарушениями, выявленными Рослесхозом, однако не получили ответа на запрос к моменту подготовки материала.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Lenta.ru вчера в 18:03
Происшествия
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК вчера в 00:02
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Политика
Болтон признался, что не хотел оставлять Трампа наедине с Путиным
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что не хотел тет-а-тета президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:42
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 21 июня в 17:10
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru вчера в 12:59
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
Страна Советов on-line вчера в 12:06
Экономика
Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля
В России срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей продлён до 1 июля.
Парламентская газета вчера в 08:26
Армия и оружие
Турецкая армия уничтожила более 700 целей РПК на севере Ирака
Что происходит 20 июня в 10:21
Космос
Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре
Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года.
Evo-rus.com 21 июня в 06:03