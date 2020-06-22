Американские индексы 22 июня росли, несмотря на вспышки коронавируса в отдельных штатах и ожидаемую осенью вторую волну пандемии. В зеленой зоне находился, в частности, индекс S&P 500. Ростом завершили день и российские индексы.

Американские и российские индексы завершили день ростом

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Финансы Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей. 1

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Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 88

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Экономика Россияне могут отказаться от банковских вкладов В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов. 3

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Политика Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года. 8