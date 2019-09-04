Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Интерфакс12:48

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:30

Рынок акций закрепился выше 2800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, просел Сургутнефтегаз

Финмаркет12:52

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ12:39

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Банки.ру11:57

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

ТАСС03:18

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалтвчера в 03:32
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Происшествия

В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Политика

Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Космос

Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало

REGNUM 07:10
Происшествия

Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров

Аргументы и Факты 20:04
Шоу-бизнес

Успенская призналась, что хочет походить на молодую Бриджит Бардо

Телепрограмма 17:22
Игры

Продолжение Deadly Premonition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году

На Nintendo Direct издатель Rising Star Games анонсировал продолжение Deadly Premonition – A Blessing in Disguise.
Cyber.sports.ru 09:15
Политика

Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Общество

Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян

Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 07:59
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

ТАСС 20:05
Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Политика

Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Наука

Ученые нашли консервированную воду в Карском море

Специалисты Росгидромета нашли в Карском море законсервированную воду.
ФедералПресс 14:10
Музыка

Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.
Взгляд.ру 15:05
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

Газета.Ru 17:28
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Энергетика

Reuters сообщило об уходе ExxonMobil из Норвегии

Американская нефтяная компания ExxonMobil договорилась о продаже своих нефтяных и газовых активов в Норвегии стоимостью до $4 млрд, передает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
Rambler News Service 13:40
Музыка

Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Авто

Кроссовер Kia Sportage установил рекорд продаж в России

Автоновости дня 04:03
Интернет

Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ 13:59
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
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