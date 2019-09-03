Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Рынок акций РФ утром поднялся к 2800 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидируют «Мечел» и «Сургутнефтегаз»

Финмаркет06:09

Утренний обзор рынка акций 04.09.2019. Новостей о возобновлении переговоров США и КНР нет

Глас Народа02:49

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфакс03:30

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалт03:32

Рынок акций РФ усилил рост по основным индексам после старта торгов

ПРАЙМ03:16

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:01

Российский рынок отыгрывает новый виток торгового конфликта США и Китая

ТАССвчера в 12:38
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Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли

Газета.Ru 10:08
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Авто

Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ

По всей видимости, речь идёт о новом концепт-каре Mercedes-Benz EQ/EQS, премьера которого, как уже подтвердил производитель, состоится на немецком автомобильном шоу.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Общество

Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа

Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
Общество

Economist представил рейтинг лучших городов мира

Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия

Майнер в Ингушетии украл электроэнергию на 130 млн рублей

REGNUM 08:47
Общество

Смертность от отравления алкоголем выросла в России

С января по июль 2019 года на территории России из-за отравления алкоголем погибли более 4,2 тысячи человек.
Телеканал 360° 10:23
Общество

Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья

Lenta.ru 09:56
Политика

Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском 02 сентября в 14:40
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.
News.ru 01:46
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Политика

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины

Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, как ухаживает за волосами

Самой же знаменитости в последнее время задают достаточно много вопросов, касающихся того, где она одевается, какие вещи покупает, какой косметикой пользуется, где стрижется и как ухаживает за волосами.
Bimru.ru 08:46
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Политика

Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС

Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.
Lenta.ru 10:00
Политика

Украина объявила в розыск главу избиркома российского Крыма

Сам председатель избиркома республики заявил РИА Новости, что выступление Киева, скорее всего, связано с предстоящими в России выборами.
Национальная служба новостей 07:42
Гаджеты

Google официально выпустила Android 10

После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Волейбол

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
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ASUS перезапустила мощный игровой смартфон ROG Phone II

Ferra 08:03
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