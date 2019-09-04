Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,4-0,5%

Интерфаксвчера в 03:42

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру05 сентября в 03:30

Рынок акций РФ утром корректируется вниз на фоне просевшей нефти, лидирует в откате «Сургутнефтегаз»

Финмаркетвчера в 04:42

Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Банки.рувчера в 03:02

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ05 сентября в 12:39

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалт04 сентября в 03:32

Фондовый рынок вырос на корпоративной информации

Коммерсантъ05 сентября в 15:18
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Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

РИА Новости вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Армия и оружие

В Анапе начнут собирать микроспутники для военных

В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 вчера в 11:02
Происшествия

В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП

Известия 00:00
Финансы

Центробанк снова понизил ключевую ставку

Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Футбол

Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией

Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Pravda.Ru вчера в 16:19
Футбол

Бразилия сыграла вничью с Колумбией. Неймар оформил гол+пас

Предупреждения: Каземиро 23 В другом товарищеском поединке сборная Аргентины сыграла вничью с Чили.
Soccer.ru 00:00
Политика

США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты

Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Здоровье

Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Здоровье

В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

REGNUM 01:27
Политика

Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии

Популярная блогерша Настя Ивлеева, которая сыграла свадьбу с рэпером Элджеем, устроила себе роскошный отдых в Италии на берегу Средиземного моря.
Телепрограмма 00:04
Футбол

Нидерланды в результативном матче обыграли Германию

В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Космос

Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Вести.Ru вчера в 17:31
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика

Путин намерен посетить космодром Восточный

News.ru 05 сентября в 10:34
Транспорт

Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь

Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Политика

Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес

Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать

31-летняя артистка выложила снимок, как она стоит в широкополой шляпе и в купальнике Gucci на территории некого санатория.
Телепрограмма вчера в 12:04
Финансы

Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США

Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Авто

Особенности автомобиля Ravon R2

Car.ru вчера в 22:07
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия вчера в 17:41
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