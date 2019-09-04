Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья
Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 вчера в 11:02
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Футбол
Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Pravda.Ru вчера в 16:19
Футбол
Бразилия сыграла вничью с Колумбией. Неймар оформил гол+пас
Предупреждения: Каземиро 23 В другом товарищеском поединке сборная Аргентины сыграла вничью с Чили.
Soccer.ru 00:00
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии
Популярная блогерша Настя Ивлеева, которая сыграла свадьбу с рэпером Элджеем, устроила себе роскошный отдых в Италии на берегу Средиземного моря.
Телепрограмма 00:04
Футбол
Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Вести.Ru вчера в 17:31
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
Путин намерен посетить космодром Восточный
News.ru 05 сентября в 10:34
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес
Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать
31-летняя артистка выложила снимок, как она стоит в широкополой шляпе и в купальнике Gucci на территории некого санатория.
Телепрограмма вчера в 12:04
Финансы
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Авто
Особенности автомобиля Ravon R2
Car.ru вчера в 22:07
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41