Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Армия и оружие
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
Pravda.Ru 11:28
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика
Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом
Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
Газета.Ru 08:49
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Музыка
Монеточка показала разную себя в клипе «Нет монет»
Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 15:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Футбол
Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь
Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне выступающий за грозненский "Ахмат" Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.
Газета.Ru 11:14
Происшествия
В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери
В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.
Московский Комсомолец 09:28
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Происшествия
Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний
Коммерсантъ 14:25
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46