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Политика Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

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