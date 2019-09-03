Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом
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Политика
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в совместном заявлении по итогам XX российско-индийского саммита.
РИА Новости 05:39
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Политика
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
Известия 03:20
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Политика
Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС
Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:18
Наука
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Российская газета 00:04
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
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РБК 05:00
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Культура
Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире
Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.
RT на русском 01:46
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Здоровье
Уволили хирурга, который рассказал о низких зарплатах врачей в Челябинской области
КП - Челябинск 03:53
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Игры
Поклонник World of Warcraft воссоздал Штормград на Unreal Engine 4
Фанат World of Warcraft под ником Daniel L воссоздал город Штормград на движке Unreal Engine 4.
3DNews 02:33
Музыка
Сергей Лазарев заплакал во время записи новой песни
Вечерняя Москва 03:24
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет 4,5 млрд рублей
По состоянию на 1 сентября 2019 года Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет 4,574 млрд рублей.
REGNUM 05:49
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Футбол
ФК «Краснодар» летом 2019 года потратил на трансферы 30,4 млн евро
Во время летнего трансферного окна - 2019 года «быки» потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов, пишет Sports.ru.
Кубанские новости 02:52
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11