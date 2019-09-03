Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Общество Welt: умер фотограф Петер Линдберг Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.

Происшествия Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Политика Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году.

Футбол В семье Романа Зобнина родилась дочь Супруга футболиста сборной России и московского "Спартака" Романа Зобнина Рамина родила дочь.

Транспорт Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Шоу-бизнес Пелагея показала поклонникам фото в бордовом платье Певица Пелагея разместила на странице в Instagram фото в красном платье.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Политика Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Финансы ЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 66,5002 рубля, что на 40,7 копейки ниже предыдущего показателя.

Единоборства Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.

Происшествия Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.