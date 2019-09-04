Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ12:39

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

ТАСС03:18

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:30

Индекс Мосбиржи 5 сентября превысил 2800 пунктов

Аргументы и Факты05:03

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Банки.ру11:57

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалтвчера в 03:32

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфаксвчера в 03:30
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Экономика

Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока

Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Происшествия

В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек

В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия

В Колпино иномарка сбила двоих детей

Online47.ru 13:45
Армия и оружие

Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57

Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
RT на русском 14:07
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Армия и оружие

С какими проблемами сталкивается Украина при строительстве новых кораблей

RT на русском 13:14
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Музыка

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия

В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде

Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
РБК 14:28
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

РИА Новости 08:07
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика

Путин назвал Дальний Восток символом открытости

Владимир Путин напомнил, что, определяя долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока в середине 2000-х, власти сделали ставку на максимальную открытость региона и тесную интеграцию в пространство АТР.
Российская газета 04:26
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Гаджеты

Lenovo представила планшеты для управления «умным» домом

Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.
Ferra 13:30
Гаджеты

Представлен компактный флагман Sony Xperia 5

Компания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил флагманские характеристики.
Megaobzor.com 12:31
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Интернет

В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub

ИнфоСМИ 12:37
Футбол

Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

NewInform 13:32
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Полтора года назад мошенникам поддавались в основном пожилые люди.
Интерфакс 11:07
Авто

Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento

Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.
Tvoe-avto.com вчера в 12:45
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM 08:32
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
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