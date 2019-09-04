Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Фондовый рынок вырос на корпоративной информации

Коммерсантъ15:18

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

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Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

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Капитализация саудовской биржи выросла за август более чем на 20%

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ТАСС03:18

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем

ПРАЙМ12:39
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Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
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Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
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Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.
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Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
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Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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«Наблюдатели Петербурга» заявили о подготовке фальсификаций на выборах

«Наблюдатели Петербурга» утверждают, что на грядущих выборах готовятся вбросы и фальсификации.
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Шоу-бизнес

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Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
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Футбол

Робертсон: «Вспоминаю Слуцкого с теплотой»

Защитник сборной Шотландии по футболу и английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон на предматчевой пресс-конференции перед отборочной встречей к чемпионату Европы-2020 против России вспомнил о совместной работе с российским тренером Леонидом Слуцким.
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Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»

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Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru 15:14
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Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию

Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи

В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
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На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
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Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
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Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»

Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
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В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат

"Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.
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Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади

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«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»

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Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
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В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря

Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
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