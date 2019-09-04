Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Футбол
Матич возложил на Сульшера ответственность за результаты «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты команды на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Матч ТВ 02:13
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Здоровье
Гастроэнтеролог Алексей Головенко: есть супы можно, но не обязательно
Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.
MedikForum.ru 13:19
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Политика
«Наблюдатели Петербурга» заявили о подготовке фальсификаций на выборах
«Наблюдатели Петербурга» утверждают, что на грядущих выборах готовятся вбросы и фальсификации.
Поребрик.Медиа 10:50
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Футбол
Робертсон: «Вспоминаю Слуцкого с теплотой»
Защитник сборной Шотландии по футболу и английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон на предматчевой пресс-конференции перед отборочной встречей к чемпионату Европы-2020 против России вспомнил о совместной работе с российским тренером Леонидом Слуцким.
ProstoProSport 13:06
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru 15:14
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Общество
На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи
В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
Кубань 24 10:35
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Политика
Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ
На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Хоккей
Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 11:58
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна
Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Происшествия
В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат
"Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:19
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Футбол
Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади
Спорт-Экспресс 09:40
Хоккей
«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»
БИЗНЕС Online 14:20
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10