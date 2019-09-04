Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся уверенным ростом

Торги на российском фондовом рынке стартовали в среду ростом основных индексов.
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Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Банки.ру11:57

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:30

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфаксвчера в 03:30

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

ТАСС03:18

Рынок акций РФ утром поднялся к 2800 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидируют «Мечел» и «Сургутнефтегаз»

Финмаркетвчера в 06:09

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалтвчера в 03:32

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи выше 2800 пунктов

ПРАЙМ03:19
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН 02 сентября в 23:16
Здоровье

Челябинский омбудсмен поможет маме, родившей в Турции ребенка

Маргарита Павлова объявили сбор средств для помощи семье, оказавшейся в тяжелой ситуации в чужой стране Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова будет помогать семье, у которой в Турции преждевременно родился мальчик.
АиФ Челябинск 02:19
Футбол

В РФС рассказали о будущем Мамаева в «Краснодаре»

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов рассказал, когда может быть рассмотрен вопрос о расторжении контракта Павла Мамаева с «Краснодаром».
Lenta.ru 12:15
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество

Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.
REGNUM 07:27
Происшествия

СК возбудил дело после драки в «Крестах»

Известия 10:58
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Bimru.ru 12:10
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Футбол

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Вести.Ru 04:30
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС 11:00
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал расследование по делу о крушении MH17

Труд 03:22
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

ТАСС 10:28
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Единоборства

Ханикатт победил Шлеменко решением судей

Судьи отдали победу Ханикатту единогласным решением.
Allboxing.ru 11:05
Армия и оружие

Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу

Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Общество

В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru вчера в 02:35
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика

Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада

Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Авто

Подтверждён запуск в серию кроссовера Alfa Romeo Tonale

Пресс-секретарь FCA подтвердил, что инвестиции в две модели будут «ближе к миллиарду евро, чем к 500 млн».
Драйв 11:57
Энергетика

Дюков: «Газпром нефть» становится технологической компанией

"Газпром нефть", занимаясь своей цифровой трансформацией по сути, сама становится технологической компанией, заявил глава компании Александр Дюков в ходе выступления на сессии "Энергетический скачок: эффективность, инновационность, экологичность" во Владивостоке.
Газета.Ru 06:47
Гаджеты

Sony представила смартфон Sony Xperia 5

Ореанда-Новости 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
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