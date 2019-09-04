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Общество Медведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России.

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