Европейские рынки акций уверенно выросли по итогам вчерашних торгов. Фондовые индексы США завершили среду в мажоре, Dow и S&P - на максимумах с марта. Сегодня азиатские фондовые индикаторы изменяются без единой динамики.

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