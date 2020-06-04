Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в красной зоне
Европейские рынки акций уверенно выросли по итогам вчерашних торгов. Фондовые индексы США завершили среду в мажоре, Dow и S&P - на максимумах с марта. Сегодня азиатские фондовые индикаторы изменяются без единой динамики.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Футбол
Антуан Гризманн: моя цель — завершить карьеру в США
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о планах завершить карьеру в американской лиге MLS.
Чемпионат 16:25
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Общество
Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров
Сервис Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров, о которой ранее сообщили в Telegram-каналах.
ТАСС 09:38
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Культура
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»
На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске. Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня.
РБК 16:06
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета 17:08
Здоровье
В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек
Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
IvanovoNews 11:13
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Гаджеты
Наушники Sony WH-1000XM4 замечены в онлайн-магазине по цене 348 долларов
Наушники WH-1000XM4 пока не были представлены официально, однако их заметили на сайте Walmart.
Anonsens 15:59
Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Газета.Ru 01:58
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Технологии
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Со слов главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на признаки прослушки телефона указывают программы и приложения, которые владелец устройства не устанавливал, передает агентство "Прайм".
Инфорос 07:52
Футбол
Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»
Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi представят раньше новых консолей
Точная дата выхода консолей на сегодняшний день остается загадкой, однако недавно стало известно, что новые видеокарты от компании AMD станут первыми выпущенными продуктами на основе архитектуры RDNA 2.
Vevby.ru 16:35
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
Членов таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана
Русская Планета 05:16
Армия и оружие
Для украинских военных ввели два новых звания
В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57