Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в миноре

Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне на фоне разочаровывающих данных об экспорте Китая. Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, прервав трехдневную череду повышений. Сегодня без единой динамики торгуется фондовая Азия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:35

Российский фондовый рынок открылся в миноре

Росбалт02:22

Рынок акций РФ снижается в начале дня

ПРАЙМ02:20

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру02:02

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

News.ruвчера в 02:53

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

ТАССвчера в 11:28

Показатели Мосбиржи увеличились по итогам торговой сессии

ГЛАС.RUвчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей.
Газета.Ru 01:36
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Экономика

Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста

В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Pressa40 01:47
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе

Вести.Ru вчера в 20:08
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости 02:38
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Футбол

Сульшер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил нападающего команды Маркуса Рашфорда с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 02:07
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Здоровье

Эпидемия гриппа прогнозируется на Южном Урале

Эксперты сообщают, что зимняя эпидемия гриппа, вероятно, станет самой опасной за минувшие 15 лет.
U74.Ru 02:00
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Экономика

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Политика

Асад заявил, что поддержка РФ помогла восстановить баланс сил в Сирии

Поддержка с российской стороны была оказана Сирийской Арабской Республике во имя защиты международной законности и помогла восстановить баланс сил.
ФАН 02:24
Экономика

Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО

Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Кубанские новости 02:17
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru 08 декабря в 22:04
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Кино

Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд

Культуромания вчера в 08:53
Общество

Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе после Нового года

9 декабря глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Lenta.ru 01:38
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное