Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в небольшом минусе
Нефть дешевеет после снижения цен в четверг. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,19% - до 3112,06 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск просел на 0,01% и составил 1601,57 пункта, через минуту индикатор начал делать попытки подрасти, но потом снова ушел в минус.
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Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
В России создадут список востребованных должностей среди учителей
Особое внимание направят на оценку региональных систем оплаты труда учителей.
Политика
Путин проведет в Ялте совещание о развитии Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Ялте совещание с руководителями Республики Крым и Севастополя.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
В попытке переворота в Абхазии оказались замешаны украинцы
В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Кино
Гарри Поттер вернется на экраны: что известно о сюжете фильма
Еще не ясно, кто станет сценаристом фильма, вполне вероятно это будет Роулинг, которая уже «приложила руку» к «Фантастическим тварям» (фильм не смог повторить успех «Гарри Поттера»).
Спорт
МОК намерен добиться пересмотра дел 28 оправданных российских олимпийцев
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Экономика
Банки начали брать комиссию за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала платной для кредитных организаций с 1 января 2020 года.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Политика
Правительство обеспечит безопасность россиян на Ближнем Востоке
Российский кабмин оперативно примет все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию, при обострении ситуации на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Политика
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.
Шоу-бизнес
Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии
Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Политика
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Происшествия
Российский танкер столкнулся с судном у берегов Турции
Фигурное катание
Грузинские фигуристы имеют шанс на медали юношеской Олимпиады
Грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава занимают третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали в Лозанне (Швейцария).
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.