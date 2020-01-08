Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в небольшом минусе
Нефть дешевеет после снижения цен в четверг. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,19% - до 3112,06 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск просел на 0,01% и составил 1601,57 пункта, через минуту индикатор начал делать попытки подрасти, но потом снова ушел в минус.
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В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
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