Сегодня фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть дешевеет после снижения цен в четверг.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Происшествия Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.

Политика Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

Политика Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Политика Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.

Политика Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии» Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.

Общество Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта» Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.

Армия и оружие Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.

Политика Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.