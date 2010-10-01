Экономика
ФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в небольшом минусе
Сегодня фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть дешевеет после снижения цен в четверг.
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Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Происшествия
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Теннис
Испания с Надалем в составе пробилась в полуфинал ATP Cup
За выход в финал Испания поспорит с командой Австралии. В 2019 году сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма
Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
Энергетика
Австралийская компания продала сорт тяжелой «сладкой» нефти по цене выше $96 за баррель
Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
Политика
Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Футбол
«Динамо» выбирает между Соболевым и Комличенко
Политика
Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Политика
Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии
Общество
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
Общество
Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»
Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Футбол
Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру
Армия и оружие
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Кино
СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета
Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Самолет британских ВВС провел разведывательный полет у границ России
Стратегический разведывательный самолет британских Королевских военно-воздушных сил RC-135W 10 января провел длительный полет неподалеку от Калининградской области.