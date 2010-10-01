Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций открылся в небольшом минусе

Сегодня фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть дешевеет после снижения цен в четверг.
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Российский рынок акций открылся в небольшом минусе

Финмаркет02:28

Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Интерфакс02:32
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Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Происшествия

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Известия 06:31
Технологии

Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

РБК 04:24
Теннис

Испания с Надалем в составе пробилась в полуфинал ATP Cup

За выход в финал Испания поспорит с командой Австралии. В 2019 году сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса.
Sportbox.RU 09:18
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
РБК 07:27
Энергетика

Австралийская компания продала сорт тяжелой «сладкой» нефти по цене выше $96 за баррель

Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
Profinance.ru вчера в 21:34
Политика

Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
REGNUM 08:47
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:53
Экономика

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Российская газета 08 января в 10:21
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Коммерсантъ 09:51
Футбол

«Динамо» выбирает между Соболевым и Комличенко

Нева Спорт 07:59
Политика

Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
RT на русском 08:28
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
РИА Новости 03:31
Политика

Протестующие захватили оружие в администрации президента Абхазии

ФедералПресс 05:51
Общество

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Общество

Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»

Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Московский Комсомолец 09:28
Футбол

Португальский «Портимоненсе» арендовал у ЦСКА Нисимуру

РИА Новости 08:12
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru 08:04
Кино

СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году

Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Игромания.ру 09:27
Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Вести.Ru 09:15
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие

Самолет британских ВВС провел разведывательный полет у границ России

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских военно-воздушных сил RC-135W 10 января провел длительный полет неподалеку от Калининградской области.
Известия 09:00
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