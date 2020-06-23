Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних площадок и нефти, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%, при этом лидируют в росте бумаги "Магнита".

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

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