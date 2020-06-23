Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних площадок и нефти, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%, при этом лидируют в росте бумаги "Магнита".
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Политика
Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» в Ливии
Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в «опасных играх» Ливии, а ее действия в Средиземном море назвал примером «смерти мозга НАТО».
Коммерсантъ вчера в 17:04
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе теле-обращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Общество
ВШЭ назван лучшим вузом России по версии Forbes
Журнал Forbes назвал 100 лучших вузов России. Рейтинг называется "Университеты для будущей элиты".
Российская газета 04:33
Общество
Инъекцию вакцины против COVID-19 получила вторая группа добровольцев
Напомним, первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня.
Российская газета 06:54
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд руб. на компенсацию расходов.
Газета.Ru 11:23
Авто
Lada Granta в модернизированной версии показали в сети
Салон новой Granta вероятнее всего получил бы мультифункциональный руль от моделей Vesta и XRAY.
ГЛАС.RU 07:38
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Госдума поддержала законопроект о воспитании в России
Москва, 23 июня 2020, 14:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о воспитании в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
REGNUM 07:34
Общество
Путин объявил о новой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб. По его словам, такая мера поддержки будет распространена на 28 млн детей.
Газета.Ru 11:00
Авто
«Автокод» назвал 6 беспроблемных авто на вторичном рынке России
SpeedMe вчера в 03:05
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Политика
Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
Вести.Ru 10:00
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более ₽5 млн в год.
РБК 10:22
Общество
В Нижегородской области мать 26 лет держала дочь взаперти
В Нижегородской области мать-пенсионерка 26 лет по своим убеждениям держала взаперти родную дочь, которой уже исполнилось 42 года.
Дни24 10:36
Кино
Вышел трейлер сериала по «Основанию» Айзека Азимова
Держим кулачки: на YouTube-канале Apple TV доступен тизер-трейлер сериала "Основание" (Foundation) по циклу Айзека Азимова, одного из главных людей в научной фантастике.
Российская газета 04:42
Экономика
Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу
РИА Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 10:52
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Общество
ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию
Центризбирком получил немногим больше 70 жалоб о принуждении с использованием админресурса к голосованию по Конституции, на выборах такие обращения комиссия измеряет "тысячами" по регионам, заявила каналу "Россия 24" председатель ЦИК Элла Памфилова.
Интерфакс 08:27
Общество
В Саратовской области с 27 июня откроются пляжи и фитнес-центры
С 27 июня в Саратовской области будут открыты для посещения пляжи и фитнес-центры, объявил губернатор Валерий Радаев, открывая сегодняшнее заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:27
Футбол
Газзаев может заменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Москва, 23 июня 2020, 18:02 — REGNUM Бывший наставник ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться на должность главного тренера в московском клубе.
REGNUM 11:02
Экономика
В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России
Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия 06:08
Футбол
Агент сообщил об интересе к Миранчуку и Баринову в Европе
Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку проявляют интерес три итальянских и два испанских клуба.
RT на русском 09:55
Политика
Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан отказался обжаловать приговор.
Телеканал RTVI 05:57
Футбол
Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом»
Бразильский нападающий Вагнер Лав в своем Instagram-аккаунте сообщил, что стал игроком казахстанского "Кайрата".
РИА Новости 11:41
Футбол
Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
«Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным.
Спорт-Экспресс 11:05
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53