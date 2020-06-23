Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся в плюсе

Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 23 июня в коридоре 1245-1270 пунктов

SIA.ru04:09

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

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Российский рынок акций открылся на мажорной ноте

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Московская биржа открылась ростом

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Банки.ру03:10

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов

Финмаркет04:59

Российский рынок акций открылся в плюсе

ПРАЙМ03:12
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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
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Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
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Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
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Технологии

В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, заявил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Взгляд.ру 06:51
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Футбол

Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 05:26
Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Наука

Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
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Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
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Политика

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Игры

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news вчера в 16:07
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Армия и оружие

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вести.Ru 09:36
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru вчера в 11:39
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Космос

Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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