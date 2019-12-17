Экономика

РосбалтРосбалтРоссийский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Торги на российском фондовом рынке начались во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,29% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3014,95 пункта.
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