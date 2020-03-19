Финансы

NewInformNewInformРоссийский рынок акций отыграл часть потерь после обвала

Российский рынок акций на закрытии сессии Московской биржи отыграл часть потерь после обвала в предыдущие дни. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 7,72%, а индекс РТС поднялся на 8,46%.
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Акции нефтяных компаний ускорили рост до 15–20%

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Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх во главе с «Татнефтью», взлет индекса Мосбиржи на 7,7% стал рекордным за 11 лет

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Торги на Московской бирже начались с роста котировок

ГЛАС.RU04:26
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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