Российский рынок акций на закрытии сессии Московской биржи отыграл часть потерь после обвала в предыдущие дни. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 7,72%, а индекс РТС поднялся на 8,46%.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Энергетика Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России США могут рассматривать введение новых санкций против Москвы, чтобы усилить давление на Россию, запасы которой в Фонде национального благосостояния достигли достаточного уровня, чтобы без проблем вынести кризис, заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

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Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.