Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

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Худшую динамику на рынке в четверг показали российские компании-тяжеловесы — такие как «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и прочие. Эксперты уверены, что антирекорды на российской бирже связаны с негативными настроениями на зарубежных площадках.
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