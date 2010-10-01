Экономика
Телеканал 360°Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд
Худшую динамику на рынке в четверг показали российские компании-тяжеловесы — такие как «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и прочие. Эксперты уверены, что антирекорды на российской бирже связаны с негативными настроениями на зарубежных площадках.
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Общество
Гороскоп на март 2020: кому повезет этой весной
Гороскоп на март 2020 порадует многих, и 8 марта не станет исключением.
Политика
В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих
Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США.
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Музыка
Воронежский мальчик заплакал на шоу «Голос. Дети»
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Общество
В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Футбол
«Сельта» со Смоловым не сумела обыграть «Гранаду»
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла на выезде вничью с "Гранадой" - 0:0. Команда Федора Смолова не знает поражений в Примере на протяжении уже четырех встреч.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Общество
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Футбол
Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Происшествия
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на новый коронавирус Covid-19 выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин в международном аэропорту Шоуду в столице Китая.
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру
Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Армия и оружие
Трамп обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot
Запрос Анкары о временном размещении на турецко-сирийской границе американских зенитных ракетных комплексов Patriot обсуждается на уровне президентов США и Турции.
Футбол
Селюк: «Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации защитника ЦСКА Седрика Гогуа, который не выходил в стартовом составе армейцев в чемпионате России с 6 октября прошлого года.
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Здоровье
Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".