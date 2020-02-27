Экономика
РБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Культура
Главную награду BAFTA получит Хидео Кодзима
Наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр (BAFTA) получит японский геймдизайнер, сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима.
Гаджеты
Apple Watch хороши, но не всемогущи. Часы не способны определять мерцательную аритмию в ряде случаев
Одно из свежих исследований показало, что Apple Watch не фиксируют мерцательную аритмию примерно в трети случаев, а другое и вовсе показало, что часы обнаруживали проблему лишь в 41% случаев.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Политика
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
Футбол
Рамос: результат матча «Реала» с «Барселоной» может стать решающим
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры с «Барселоной», который состоится 1 марта.
Спорт
Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders
Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Происшествия
Француза осудили за изнасилование московской школьницы
Француза Бенжамена Сежурне приговорили к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки в Москве.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о том, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Здоровье
У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус
Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Технологии
В браузере Microsoft Edge на базе Chromium найдена встроенная игра
Старший менеджер Microsoft по браузеру Edge Уильям Деверо поведал, что в фирменном веб-обозревателе на движке Chromium доступна альтернатива знаменитому раннеру Dino.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Спорт
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме
Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Единоборства
Александр Емельяненко показал, как его бил Рамзан Кадыров
Напомним, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, на который тяжеловес ответил согласием, договорившись с лидером Чеченской республики провести матч по боксу.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Армия и оружие
Два командира боевиков ликвидированы в сирийской провинции Идлиб
Происшествия
В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей
Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Здоровье
Вернувшийся из Ирана россиянин не смог пройти тест на коронавирус
Журналист Евгений Берг вернулся из Ирана в Москву и решил пройти тест на наличие коронавируса.
Игры
GDC 2020: Microsoft и Unity пропустят конференцию из-за коронавируса
Корпорация Microsoft объявила, что не будет участвовать в конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2020 в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Здоровье
Евхаристия дает силу и любовь сестрам милосердия и больничным священникам, – епископ Пантелеимон
Участвуя в Литургии и причащаясь, сестры милосердия и больничные священники наполняются силой и любовью, которые потом помогают им ухаживать за больными, считает глава Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.