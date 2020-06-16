Финансы

BFM.ruBFM.ruРоссийский рынок акций прервал четырехдневное снижение

Рубль укрепился к основным валютам — доллар опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 79. Позитив на рынке нефти связан с тем, что уже в четверг 17 июня министры ОПЕК+ могут обсудить продление майской квоты еще на месяц.
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Индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС - на 1,7%

Финмаркетвчера в 11:58

Российский рынок акций прервал четырехдневное снижение

BFM.ruвчера в 13:11

Итоги вторника, 16 июня: На рынки пришел оптимизм, но инвесторы пока осторожничают

Finam.Ruвчера в 13:09

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня выросли на 1,08-1,73%

ТАССвчера в 13:08

Рынок ждет вторую волну коронавируса

DP.RUвчера в 14:44

Российский рынок акций вернулся к росту на внешнем позитиве

ПРАЙМвчера в 12:51

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,7%

Интерфаксвчера в 03:56
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
152
Политика

Военные из 12 стран приехали в Россию участвовать в параде Победы

Как сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в Россию прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая.
RuNews24.ru 00:10
252
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
1,6K
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
2,1K
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
342
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

РИА Новости вчера в 20:18
4
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Происшествия

Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия 15 июня в 23:52
342
Общество

В России продлевают выплату пособий

Выплата пособий по безработице продлевается еще на три месяца, но не позднее 1 октября 2020 года.
Афанасий-бизнес 15 июня в 09:48
2,1K
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
2
Здоровье

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
26
Киберспорт

В Ratchet & Clank: Rift Apart можно будет сыграть за девушку-ломбакса

CyberSport.ru вчера в 22:33
1
Общество

В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом

Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 15 июня в 01:32
61
Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
20
Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
1
Общество

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
1
Происшествия

В Благовещенске загорелся склад

В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:31
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
76
Шоу-бизнес

Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
2
Экономика

Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии

"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс вчера в 06:08
Происшествия

Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ

Беспорядки в Дижоне начались в минувшую пятницу после того, как наркоторговец напал на подростка из кавказской общины.
Вести.Ru вчера в 06:38
1,6K
Общество

Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию

После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета вчера в 03:10
4
Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
500
Космос

Планетолог: на спутнике Сатурна опознана вулканическая активность

Вулканическая активность на спутнике Сатурна Титане может продолжаться и на сегодняшний день, заявил старший научный сотрудник Института планетологии Чарльз А. Вуд из Университета Бригама Янга, 16 июня сообщает портал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 00:16
61
Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
1
Общество

СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Кино

Квентина Тарантино обвинили в расизме

Ранее ГЛАС обсуждал новость о возможном окончании сотрудничества Джеймса Ганна со студией Marvel.
ГЛАС.RU 15 июня в 08:03
7
Происшествия

Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru вчера в 13:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
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