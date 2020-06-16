Финансы
BFM.ruРоссийский рынок акций прервал четырехдневное снижение
Рубль укрепился к основным валютам — доллар опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 79. Позитив на рынке нефти связан с тем, что уже в четверг 17 июня министры ОПЕК+ могут обсудить продление майской квоты еще на месяц.
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Итоги вторника, 16 июня: На рынки пришел оптимизм, но инвесторы пока осторожничают
Finam.Ruвчера в 13:09
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Военные из 12 стран приехали в Россию участвовать в параде Победы
Как сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в Россию прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая.
RuNews24.ru 00:10
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия 15 июня в 23:52
Общество
В России продлевают выплату пособий
Выплата пособий по безработице продлевается еще на три месяца, но не позднее 1 октября 2020 года.
Афанасий-бизнес 15 июня в 09:48
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Киберспорт
В Ratchet & Clank: Rift Apart можно будет сыграть за девушку-ломбакса
CyberSport.ru вчера в 22:33
Общество
В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом
Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 15 июня в 01:32
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва вчера в 10:14
Общество
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
В Благовещенске загорелся склад
В городе Благовещенске Амурской области загорелось помещение склада, об этом во вторник, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:31
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике
На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
Экономика
Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии
"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс вчера в 06:08
Происшествия
Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ
Беспорядки в Дижоне начались в минувшую пятницу после того, как наркоторговец напал на подростка из кавказской общины.
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета вчера в 03:10
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Космос
Планетолог: на спутнике Сатурна опознана вулканическая активность
Вулканическая активность на спутнике Сатурна Титане может продолжаться и на сегодняшний день, заявил старший научный сотрудник Института планетологии Чарльз А. Вуд из Университета Бригама Янга, 16 июня сообщает портал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 00:16
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Кино
Квентина Тарантино обвинили в расизме
Ранее ГЛАС обсуждал новость о возможном окончании сотрудничества Джеймса Ганна со студией Marvel.
ГЛАС.RU 15 июня в 08:03
Происшествия
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru вчера в 13:53