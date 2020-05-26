Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций растет по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов и продолжает снижаться по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле
Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Общество
Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных
Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3 тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.
РИА Новости 10:38
Общество
Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
Экономика
Клиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
Общество
В Испании минутой молчания почтили память жертв коронавируса
В Испании прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв коронавируса, сообщает правительство страны в Twitter.
Аргументы и Факты 09:38
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Экономика
Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
РИА Новости 08:44
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Происшествия
На Ямале под грузовиком рухнул мост
На трассе в Ямало-Ненецком автономном округе рухнул деревянный мост через реку.
Уралинформбюро 04:46
Футбол
Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей
Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.
Bookmaker-ratings.ru 09:57
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Игры
Ubisoft запустила распродажу игр серии Far Cry со скидками до 75%
Ранее в официальном твиттере Ubisoft был опубликован намек на скорый анонс новой части Far Cry.
CyberSport.ru 06:41
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника
Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом
Согласно иску звездной пары, «доктор Барретт не имеет права использовать имя, имидж и образ Хейли для продвижения своего бренда, распространяя ложные, неподтвержденные утверждения о том, что миссис Бибер перенесла пластическую операцию».
Wday.ru 09:37
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04