Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций растет по индексу Мосбиржи

4 фотоЕщё 2 видео
Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов и продолжает снижаться по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ежедневный аналитический обзор Альфа-Банка

Bankir.Ru06:30

Рынок российских акций торгуется разнонаправленно на фоне дешевеющего рубля

ПРАЙМ08:57

Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финмаркет03:04

Российские индексы обновили максимумы с марта. Что дальше?

Вести.Ru03:20

Нефть и рынок показывают разнонаправленную динамику

Expert.ruвчера в 13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Общество

Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле

Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 10:46
Общество

Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных

Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3 тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.
РИА Новости 10:38
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт 07:41
175
Экономика

Клиентам Сбербанка избрали меру подключения

Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
8
Общество

В Испании минутой молчания почтили память жертв коронавируса

В Испании прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв коронавируса, сообщает правительство страны в Twitter.
Аргументы и Факты 09:38
1
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
270
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,7K
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
868
Игры

Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life

Ferra 09:48
3
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,7K
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
6
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
725
Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
12
Экономика

Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь»

Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы.
РИА Новости 08:44
7
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
526
Происшествия

На Ямале под грузовиком рухнул мост

На трассе в Ямало-Ненецком автономном округе рухнул деревянный мост через реку.
Уралинформбюро 04:46
1
Футбол

Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей

Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.
Bookmaker-ratings.ru 09:57
Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
12
Биатлон

Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Игры

Ubisoft запустила распродажу игр серии Far Cry со скидками до 75%

Ранее в официальном твиттере Ubisoft был опубликован намек на скорый анонс новой части Far Cry.
CyberSport.ru 06:41
1
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
114
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
627
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ вчера в 23:57
769
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
149
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись выпускника

Сертификат электронной подписи для поступления в вуз добавила в перечень документов Федеральная кадастровая палата России из-за ситуации с коронавирусом.
Краснодарские известия 10:50
57
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
34
Шоу-бизнес

Хейли и Джастин Бибер планируют судиться с пластическим хирургом

Согласно иску звездной пары, «доктор Барретт не имеет права использовать имя, имидж и образ Хейли для продвижения своего бренда, распространяя ложные, неподтвержденные утверждения о том, что миссис Бибер перенесла пластическую операцию».
Wday.ru 09:37
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
721
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное