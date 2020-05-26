Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи после негативного старта торгов и продолжает снижаться по индексу РТС на фоне ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Котяков рассказал, сколько россиян потеряли работу в апреле Более 2 миллионов человек были уволены в России с 1 апреля, приняты на работу - 1,6 миллиона граждан, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

Общество Котяков предложил распространить доплату для детей на всех безработных Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3 тысячи рублей для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных.

Общество Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте. 175

Экономика Клиентам Сбербанка избрали меру подключения Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП). 8

Общество В Испании минутой молчания почтили память жертв коронавируса В Испании прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв коронавируса, сообщает правительство страны в Twitter. 1

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

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Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 868

Экономика Чубайс объяснил слова про «дохлую лошадь» Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. 7

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 526

Футбол Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.

Происшествия В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN. 12

Биатлон Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.

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