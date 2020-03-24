Индексы российских фондовых рынков выросли, на фоне ряда мер по стабилизации международной экономической ситуации, властями Европейских государств и США, 24 марта сообщает ТАСС.

Российские акции выросли на фоне мер по стабилизации мирового кризиса

Общество Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Спорт Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.

Политика Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Общество В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Экономика Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса Раздача денег россиянам на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом была бы правильным решением, заявил глава гендиректор Роснано Анатолий Чубайс.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.

Экономика Рокетбанк прекратит существование Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.