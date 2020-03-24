Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаРоссийские акции выросли на фоне мер по стабилизации мирового кризиса

Индексы российских фондовых рынков выросли, на фоне ряда мер по стабилизации международной экономической ситуации, властями Европейских государств и США, 24 марта сообщает ТАСС.
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Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками

ТАСС05:36

Эксперт прокомментировал ситуацию на мировых финансовых рынках

РИА Новости05:17

Российские акции выросли на фоне мер по стабилизации мирового кризиса

Красная весна07:22
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом

Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:06
Финансы

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Аргументы недели вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Политика

Иванов ответил на утверждения о партнерстве спецслужб СССР и Германии

Выступая на презентации, Иванов отметил, что сих пор продолжаются "грязные инсинуации" на тему сотрудничества спецслужб СССР и гитлеровской Германии.
РИА Новости 08:48
Спорт

Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Ведомости 08:26
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
РБК 08:22
Футбол

Русская жена Луиса Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа

Российская жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что получала угрозы в социальных сетях из-за цвета кожи своего мужа.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо

Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
REGNUM 07:41
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Политика

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM 07:24
Общество

В центре российского города обнаружили фашистский бункер

Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города.
Взгляд.ру 08:04
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
Экономика

Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса

Раздача денег россиянам на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом была бы правильным решением, заявил глава гендиректор Роснано Анатолий Чубайс.
Московский Комсомолец 08:19
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на Кубани не изменилось

В больницах Краснодарского края лечение от коронавируса проходят четыре человека, число заболевших не изменилось.
ЮГ Times 03:08
Общество

В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом

Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 08:15
Общество

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
РБК 08:32
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
RT на русском вчера в 21:24
Кино

В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»

В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Kinonews.ru вчера в 10:06
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Общество

СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой

Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
АиФ Удмуртия 08:25
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Экономика

Рокетбанк прекратит существование

Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Lenta.ru 08:45
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес

Михалкова поделилась мнением о своём уходе из «Уральских пельменей»

News.ru 01:21
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