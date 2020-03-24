Коронавирус
Красная веснаРоссийские акции выросли на фоне мер по стабилизации мирового кризиса
Индексы российских фондовых рынков выросли, на фоне ряда мер по стабилизации международной экономической ситуации, властями Европейских государств и США, 24 марта сообщает ТАСС.
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Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом
Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрит инфекционный центр, строящийся в Новой Москве в рамках плана по профилактике распространения коронавируса.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Политика
Иванов ответил на утверждения о партнерстве спецслужб СССР и Германии
Выступая на презентации, Иванов отметил, что сих пор продолжаются "грязные инсинуации" на тему сотрудничества спецслужб СССР и гитлеровской Германии.
Спорт
Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина
Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
Футбол
Русская жена Луиса Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа
Российская жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что получала угрозы в социальных сетях из-за цвета кожи своего мужа.
Армия и оружие
Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо
Москва, 24 марта 2020, 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Экономика
Чубайс выступил за раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Раздача денег россиянам на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом была бы правильным решением, заявил глава гендиректор Роснано Анатолий Чубайс.
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на Кубани не изменилось
В больницах Краснодарского края лечение от коронавируса проходят четыре человека, число заболевших не изменилось.
Общество
В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом
Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
Кино
В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»
В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Общество
СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой
Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.