Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Американские фондовые индексы в среднем потеряли 0,2%, а фьючерсы на индексы торгуются выше уровня закрытия 21 ноября, передаёт ПРАЙМ. Ранее News.ru писал, что курс доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос по сравнению с прошлой сессией на шесть копеек.
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Здоровье
Врачи назвали три стадии появления алкогольной зависимости
Врач-нарколог Василий Шуров в интервью «Радио Sputnik» объяснил, когда любовь к выпивке перерастает в болезнь, и назвал три основные стадии алкогольной зависимости.
Происшествия
Открытое горение в доме в Свердловской области ликвидировано
Политика
В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами
В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Транспорт
За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
Глава МИД Малайзии рассчитывает, что обнародуют все улики по делу MH17
Куала-Лумпур будет добиваться того, чтобы все улики по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году были обнародованы.
Космос
Украина представила проект лунного посадочного аппарата
На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро "Южное" представило проект семейства лунных посадочных аппаратов.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Космос
Прототип ракеты SpaceX Mk1 взорвался в ходе наземных испытаний
Звездолет (Starship) Mk1 – первая опытная полномасштабная ракета частной компании SpaceX не выдержала испытания топливной системы и взорвалась.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Гаджеты
100-ваттная суперзарядка появится в смартфонах Xiaomi в 2020 году
Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся в текущем году.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество