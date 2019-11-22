Американские фондовые индексы в среднем потеряли 0,2%, а фьючерсы на индексы торгуются выше уровня закрытия 21 ноября, передаёт ПРАЙМ. Ранее News.ru писал, что курс доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос по сравнению с прошлой сессией на шесть копеек.

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

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