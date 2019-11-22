Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Космос
Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Музыка
Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Спорт
Драчёв назвал Миронову лидером сборной на старте Кубка мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, кто из спортсменок сборной страны может порадовать болельщиков на первых этапах Кубка мира.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Происшествия
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
В Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422».
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Политика
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия
Авто
Volkswagen представил крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Наука
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
Американские ученые во главе с Кей Тай (Kay M. Tye) из Института биологических исследований Солка исследовали мозг лабораторных мышей, употреблявших алкоголь, и впервые выявили мозговой контур, ответственный за развитие пагубного пристрастия.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Футбол
Роналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Экономика
Минэкономразвития не станет менять прогноз по росту ВВП
Об ускорении роста ВВП в октябре, как писал News.ru, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала об особенностях сына Тимати
Бизнесвумен наладила грудное вскармливание и режим дня маленького Ратмира. Даже гуляет с малышом избранница Тимати самостоятельно.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.