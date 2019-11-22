Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Транспорт
На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
Наука
Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет
Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей
Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Театры
Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Происшествия
В массовом ДТП на КАД столкнулись десять машин
В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе
Общество
Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу
Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Политика
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.