Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

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Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,05%

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Индексы Мосбиржи и РТС выросли

REGNUMвчера в 13:49

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38

Российские фондовые торги закрылись в плюсе

Банки.рувчера в 11:48
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:04, Вашингтон
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Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру

РБК вчера в 07:15
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Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Транспорт

На внешнем кольце МЦК произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) временно отсутствует движение поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки).
РБК 11:18
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Новый штамм ВИЧ выявлен впервые за 19 лет

Исследовательская группа из химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури сообщила об обнаружении нового штамма вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет.
Naked Science 17 ноября в 19:02
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
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Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»

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Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru вчера в 15:04
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ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

РБК 09:49
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК 10:40
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

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Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей

Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
Тема Нижний Новгород 02:59
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Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
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Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
Театры

Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова

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Известия 06:07
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса вчера в 06:33
Происшествия

В массовом ДТП на КАД столкнулись десять машин

В массовом ДТП на 39-м км КАД столкнулись не восемь автомобилей, как сообщалось ранее, а десять.
Мойка78 11:56
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

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Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания

Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
REGNUM 10:35
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе

Евразия Daily 03:27
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
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В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
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Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Известия вчера в 22:32
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru вчера в 04:15
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Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
ТВ Центр вчера в 10:15
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