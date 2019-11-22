Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфаксвчера в 11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМвчера в 08:08

Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

Finam.Ruвчера в 12:27

Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем во главе с «Газпромом»

Финмаркетвчера в 11:33

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ruвчера в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:49, Ашберн
Культура

Кристен Белл и Сергей Пенкин спели для «Холодного сердца 2»

В двухдисковое издание вошли оригинальные песни на английском и дублированные в исполнении российских артистов, а также инструментальная музыка от канадского кинокомпозитора Кристофа Бека.В записи русских версий песен приняли участие Наталия Быстрова, Анна Бутурлина, Сергей Пенкин, Елизавета Пащенко и другие.
ИА InterMedia вчера в 03:30
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
ProstoProSport вчера в 13:59
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Политика

МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Expert.ru вчера в 07:47
Футбол

Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
Sport24.ru 03:38
Происшествия

Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы

"Сегодня около 07.00 (08.00 мск) в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
РИА Новости 03:14
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Политика

Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
REGNUM 02:58
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском вчера в 06:27
Космос

Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

Профиль 21 ноября в 07:35
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Наука

Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски

Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Научная Россия вчера в 17:16
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО

Министры иностранных дел "G20" согласились с необходимостью проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО).
Газета.Ru 01:51
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Илон Маск привез свой долгожданный полностью электрический пикап на автосалон в Лос-Анджелес.
SpeedMe 21 ноября в 23:01
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Кино

Режиссер опроверг подготовку к съемкам сиквела «Джокера»

Rambler News Service вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Чемпионат 00:06
Гаджеты

В сети появилось первое ночное фото на Honor V30

Сетевой информатор Мукул Шарма, периодический публикующий достоверную информацию о новинках на рынке мобильных гаджетов, показал первый снимок, сделанный в ночное время новым флагманом Honor.
Профиль вчера в 00:15
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Музыка

Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas

Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Piter.tv вчера в 01:42
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 21 ноября в 11:26
Политика

Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами

Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Lenta.ru вчера в 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное