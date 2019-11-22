Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Транспорт Путину подарили именную карту «Тройка» Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил российскому президенту Владимиру Путину именную карту «Тройка».

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.