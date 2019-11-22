Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Общество
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Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
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В Мадриде состоялся первый матч полуфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными России и Канады.
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Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
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