Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
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Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем во главе с «Газпромом»

Финмаркетвчера в 11:33

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфаксвчера в 11:28

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМвчера в 08:08

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ruвчера в 03:38

Дневной обзор рынка акций 20.11.2019. Российский рынок удерживается от падения за счёт внутренних новостей

Глас Народа20 ноября в 07:52

Торговые «кошки-мышки» Китая и США остаются главными для рынков

Finam.Ruвчера в 12:27
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Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Происшествия

В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
РИА Новости 02:25
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM вчера в 04:05
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Космос

Роскосмос обнаружил опасный астероид, сближающийся с Землей

Аргументы недели вчера в 14:57
Происшествия

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

РБК 01:01
Происшествия

В России разработали программу для безопасной эвакуации при паводках

Трагедия на Кубани Утро 6 июля 2012 года было обычным днём для жителей Краснодарского края, но всего за пару часов жизнь всего региона изменилась навсегда.
Санкт-Петербург.ру 21 ноября в 03:30
Фигурное катание

Тарасова и Морозов не вышли в финал «Гран-при»

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при».
Спорт-Экспресс 02:05
Армия и оружие

Американские военные потеряли беспилотник в Ливии

Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Life.ru вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Футбол

Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 14:57
Общество

МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
РИА Новости вчера в 13:23
Политика

Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США

Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Вечерняя Москва вчера в 23:36
Фигурное катание

Костомаров посоветовал Медведевой и Загитовой завершить карьеру

РИА Новости 01:56
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Авто

Представили электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Состоялась презентация нового электрического пикапа Tesla Cybertruck.
Новые автомобили вчера в 05:06
Общество

Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов

7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.
Собака.ru вчера в 03:14
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
Теннис

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Metaratings вчера в 14:15
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Общество

Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей

Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
Znak.com 01:33
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК вчера в 01:00
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Турция попробует «совместить» F-35 и С-400

Lenta.ru вчера в 07:52
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем вчера в 12:37
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