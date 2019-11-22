Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.

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Общество ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

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