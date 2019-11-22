Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Евро прибавил 18 копеек и достиг отметки в 70,6 рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 0,01% и составил 2942,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,03% — до 1455,16 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дневной обзор рынка акций 20.11.2019. Российский рынок удерживается от падения за счёт внутренних новостей
Глас Народа20 ноября в 07:52
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Политика
Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Происшествия
В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Роскосмос обнаружил опасный астероид, сближающийся с Землей
Происшествия
В России разработали программу для безопасной эвакуации при паводках
Трагедия на Кубани Утро 6 июля 2012 года было обычным днём для жителей Краснодарского края, но всего за пару часов жизнь всего региона изменилась навсегда.
Фигурное катание
Тарасова и Морозов не вышли в финал «Гран-при»
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при».
Армия и оружие
Американские военные потеряли беспилотник в Ливии
Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
Политика
Москва передала Токио список озабоченностей из-за альянса Японии и США
Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Авто
Представили электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Состоялась презентация нового электрического пикапа Tesla Cybertruck.
Общество
Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов
7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Общество
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Армия и оружие
Турция попробует «совместить» F-35 и С-400
Футбол