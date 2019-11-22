Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

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