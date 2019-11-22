Финансы
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Футбол
Федотов: в матче с «Ахматом» на первый план вышли ребята со свистком
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Спорт
Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА
Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
Наука
«Анализ позволяет увидеть там точки роста»
Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
Футбол
Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса
Организация обвинила бывшего главу УАФ Григория Суркиса в преступлениях на сотни миллионов евро.
Общество
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Культура
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Авто
Новый Hyundai Sonata получил российские цены
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
The NYT: Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы
Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Общество
Потерпевший крушение в Чёрном море танкер мог заниматься контрабандой
Танкер Delfi, севший на мель и завалившийся на бок в Чёрном море у берегов Одессы, мог заниматься контрабандой нефтепродуктов.
Шоу-бизнес
67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой
Фото: Микки Рурк с новой девушкой Микки Рурк явился в один из нью-йоркских ресторанов в сопровождении милой незнакомки.
Общество
«Калашников» представит свой новый электрический мотоцикл
Мировая премьера байка пройдет сегодня, 23 ноября, в Ярославле. Показ состоится в рамках мероприятия «ПроеКТОриЯ».
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей
Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .