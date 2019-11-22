Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

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Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМвчера в 08:08

Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,05%

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«Газпром» все еще силен

Finam.Ruвчера в 02:21

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ruвчера в 03:38
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Коммерсантъ 04:55
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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Общество

Объяснена разница в старении россиянок и китаянок

Lenta.ru 04:51
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
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Футбол

Федотов: в матче с «Ахматом» на первый план вышли ребята со свистком

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Чемпионат 05:58
Спорт

Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА

Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
RT на русском 05:47
Наука

«Анализ позволяет увидеть там точки роста»

Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
Индикатор 20 ноября в 09:14
Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса

Организация обвинила бывшего главу УАФ Григория Суркиса в преступлениях на сотни миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:25
Общество

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru 04:53
Культура

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Авто

Новый Hyundai Sonata получил российские цены

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня 20 ноября в 04:17
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

The NYT: Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы.
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Происшествия

Подростка из Нижегородской области осудили за секс с пьяной школьницей

News.ru 03:22
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль 03:12
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия 04:33
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
News.ru вчера в 14:55
Политика

Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Life.ru вчера в 17:12
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Футбол

Тренер «Гремио» подарил машину игроку, забившему ударом через себя

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Общество

Потерпевший крушение в Чёрном море танкер мог заниматься контрабандой

Танкер Delfi, севший на мель и завалившийся на бок в Чёрном море у берегов Одессы, мог заниматься контрабандой нефтепродуктов.
News.ru 06:00
Шоу-бизнес

67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой

Фото: Микки Рурк с новой девушкой Микки Рурк явился в один из нью-йоркских ресторанов в сопровождении милой незнакомки.
Bimru.ru вчера в 12:57
Общество

«Калашников» представит свой новый электрический мотоцикл

Мировая премьера байка пройдет сегодня, 23 ноября, в Ярославле. Показ состоится в рамках мероприятия «ПроеКТОриЯ».
Car.ru 02:33
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 21 ноября в 13:45
Общество

Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей

Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:54
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