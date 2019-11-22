Экономика
ИнтерфаксРынок акций РФ вечером ушел в минус вслед за «Газпромом»
Рынок акций РФ вечером в пятницу ушел в минус по индексам вслед за корректирующимися акциями "Газпрома" после успешного размещения пакета казначейских бумаг, хоть и с дисконтом к рынку; внешние площадки подают позитивные сигналы, при этом раллируют акции "Мосбиржи", обновившие максимумы с июля 2018 года.
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Политика
Военную доктрину России могут скорректировать
Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru вчера в 07:30
Футбол
Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз
Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.
Чемпионат 00:29
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 21 ноября в 18:39
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Лавров и глава МИД Китая провели переговоры на полях G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Перемещения автомобилей в ЦФО отследят
Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Известия 00:35
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака
В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
RuNews24.ru 20 ноября в 13:27
Общество
Благовещенский аэропорт возобновил работу
Аэропорт Благовещенска вернулся к работе в штатном режиме. В ближайшее время здесь начнется прием и отправка судов на назначенным рейсам.
ИА Порт Амур 00:18
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Gazeta.SPb вчера в 00:32
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Индикатор 21 ноября в 16:09
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол
Мариано Диас пошутил над Бэйлом, изобразив игру в гольф
Нападающий «Реала» Мариано Диас пошутил над одноклубником Гаретом Бэйлом на тренировке.
Спорт-Экспресс вчера в 19:43
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла уже два опасных астероида за последние три месяца, размер одного из которых сопоставим с Челябинским метеоритом, сообщает в пятницу госкорпорация.
РИА Новости вчера в 14:03
Экономика
Сроки уплаты УСН для ИП в 2020 году
Сроки оплаты налога по УСН за 2020 год для ИП без работников Если у вас нет работников, то начисленный авансовый платеж можете уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
Упрощёнка вчера в 07:22
Общество
Минздрав пересмотрит новые правила проверки водителей
Замминистра здравоохранения Олег Салагай объявил, что приказ о новом порядке медосмотра для получения или возврата водительских прав отложили «из-за высокой обеспокоенности граждан».
Эхо Москвы 21 ноября в 10:16
Хоккей
«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
RT на русском вчера в 23:31
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
RT на русском 00:27
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:38
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
ГЛАС.RU вчера в 12:40
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru вчера в 13:15
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Российская газета 00:35
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
ТАСС 01:27
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Пятый канал 21 ноября в 17:57
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Конец сезона»
В Москве прошла премьера фильма «Конец сезона» режиссёра Константина Худякова.
Россия – Культура вчера в 02:25
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03