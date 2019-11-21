Финансы
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:02, Вашингтон
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
RT на русском 07:27
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия в армии
"В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%", - добавил российский лидер.
РИА Новости 07:31
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Авто
Hyundai раскрыла комплектации нового седана Sonata
Новый седан Hyundai Sonata будет представлен на российском рынке в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige.
Известия 20 ноября в 08:17
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
РБК вчера в 23:34
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru 02:49
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport
На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
ProstoProSport 03:59
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Piter.tv 20 ноября в 12:37
Происшествия
Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения
Девушка, которая в 2008 году написала заявление на историка СПбГУ Олега Соколова, обвинив его в избиении, рассказала «Фонтанке» детали нападения.
РБК 07:36
Здоровье
Малышева назвала первые признаки рака мозга
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом
По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
РЕН ТВ 00:24
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Культура
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Экспресс газета 07:37