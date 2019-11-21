Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Футбол Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020 Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.

Общество Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.

Армия и оружие Путин назвал долю современного оружия в армии "В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%", - добавил российский лидер.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Авто Hyundai раскрыла комплектации нового седана Sonata Новый седан Hyundai Sonata будет представлен на российском рынке в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige.

Происшествия В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.

Армия и оружие Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.

Теннис Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

Кино Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Игры Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.

Футбол Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».

Политика Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

Происшествия Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Происшествия Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения Девушка, которая в 2008 году написала заявление на историка СПбГУ Олега Соколова, обвинив его в избиении, рассказала «Фонтанке» детали нападения.

Здоровье Малышева назвала первые признаки рака мозга Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.

Происшествия Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.

Общество Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.