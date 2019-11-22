Финансы

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

Интерфакс02:24

Рынок акций РФ усилил темпы роста вслед за бумагами «Газпрома»

ПРАЙМ02:38

«Газпром» все еще силен

Finam.Ru02:21

Российский рынок акций начал торги ростом индексов на 0,1%

Финмаркет02:04

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

News.ru03:38
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Общество

ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
РИА Новости 03:55
Общество

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой

Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
РИА Новости 04:03
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Политика

Зеленский ответил на слова Коломойского о России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что стране необходим «разворот в сторону России».
Мой Брянск вчера в 05:22
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Футбол

«Реал» хочет продлить контракт с Бензема

ODDS.ru 03:19
Фигурное катание

Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Lenta.ru 04:39
Политика

Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 04:41
Экономика

За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей

Еще 27,2 млн рублей задолжали горожане, живущие в муниципальном жилья по договорам найма.
Gorod48 01:44
Авто

Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей

На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Происшествия

Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Телеканал 360° вчера в 21:59
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Происшествия

У самолета «Ютэйр» разрушилась стойка шасси при посадке во Внукове

Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково.
Вести.Ru 02:35
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Общество

Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
REGNUM 03:37
Общество

Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили

Министр здравоохранения РФ уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок прохождения медосмотра для водителей.
Daily 04:41
Экономика

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Общество

Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
News.ru 04:35
Политика

Турция заверила в намерении использовать С-400

Приобретенные Турцией российские ЗРК С-400 «будут функционировать», заявил глава минобороны страны Хулуси Акар.
Взгляд.ру вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной

Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Вечерняя Москва вчера в 11:13
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

CNN: при крушении тренировочного самолета в США погибли двое военных

ТАСС вчера в 16:12
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
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