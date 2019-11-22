Финансы
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Футбол
В четвертьфинале Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном
По результатам жеребьевки по определению хозяев поля в матчах 1/4 финала Кубка России сезона 2019/2020, сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом» в Грозном 4 или 5 марта следующего года.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Финансы
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
Гаджеты
Наушники Surface Earbuds выйдут в будущем году
Компания Microsoft отложила выпуск беспроводных наушников Surface Earbuds, которые анонсировали в начале октября.
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок
Мужчина рассказал "Стархиту", что его избили во время съёмок нового шоу.
Происшествия
В Дагестане задержали банду, занимавшуюся махинациями с драгметаллами
В Дагестане задержали преступную группу, которая занималась махинациями с золотом и серебром, сообщила пресс-служба ФСБ.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Путин назвал угрозой распространение ракет после выхода США из ДРСМД
Сегодня на расширенном заседании Совета Безопасности Путин назвал распространение ракет малой и средней дальности угрозой безопасности.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей
18 ноября 2019 года Россия вернула корабли Украине. Они должны прибыть в Одессу не позднее 21 ноября.
Общество
Малышева назвала ранние симптомы рака мозга
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Гаджеты
Кнопочный Nokia 220 с 4G появился в России
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Общество
Лукашенко заявил о серьезных проблемах в агропроме Витебского региона
Отрицательная динамика, которая наблюдается долгое время в развитии сельскохозяйственной отрасли Витебской области, дала повод для анализа и откровенного разговора на совещании по развитию АПК региона, который по численности населения занимает пятое место в республике.
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.