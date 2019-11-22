Экономика

News.ruNews.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

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«Газпром» все еще силен

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Индексы Мосбиржи и РТС выросли

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Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

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Российские фондовые торги закрылись в плюсе

Банки.рувчера в 11:48
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Газета.Ru 04:29
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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
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Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Lenta.ru 09:44
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Происшествия

Число жертв стрельбы в Сухуми возросло до трёх

RT на русском 09:22
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:07
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Финансы

Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Коммерсантъ 07:41
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Общество

Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector.
Коммерсантъ 08:31
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

РБК 09:26
Политика

Путин призвал улучшить экономический рост в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Московский Комсомолец 07:43
Общество

Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
РБК 08:15
Футбол

«Локомотив» и «Тамбов» определились с экипировкой на матч 17 тура

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Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Политика

Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
РБК 05:11
Общество

ФСБ задержала готовивших госпереворот в России боевиков

Газета.Ru 05:56
Происшествия

Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной

В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:32
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