Экономика
News.ruРоссийский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»
Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.
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Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Политика
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Происшествия
Число жертв стрельбы в Сухуми возросло до трёх
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Политика
Путин призвал улучшить экономический рост в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Общество
Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".