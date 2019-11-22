Индекс РТС 21 ноября остался в плюсе благодаря «Газпрому» (GAZP, +2,6%), который разместил пакет казначейских акций. Данный шаг инвесторы восприняли как благоприятный фактор.

Российский рынок акций растёт по индексам за счёт «Газпрома»

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Политика Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

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Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector.

Общество Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».