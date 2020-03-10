Экономика
АБНРоссийский рынок акций рухнул после обвала нефти
Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок. Падение индекса РТС в моменте составляло 16%, он находился ниже 1060 пунктов, что является минимальным значением с января 2019 года. Падение индекса Мосбиржи в начале торгов достигало 10%.
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Политика
Досрочные парламентские выборы предложат Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сослался на регламент и заявил, что поправку нужно подготовить и раздать в зале для рассмотрения.
Наука
Российские учёные открыли механизм, останавливающий старение
Российские учёные совместно с коллегами из Германии и Швейцарии обнаружили в митохондриях клеток множества млекопитающих механизм, который препятствует производству АФК (активных форм кислорода).
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Здоровье
Стало известно о ещё одном случае излечения от ВИЧ
Британские врачи заявили о ещё одном случае излечения от ВИЧ. 40-летний Адам Кастильехо пережил годы лечения и теперь считается исцелённым.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа
Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Происшествия
В Гватемале российская семья погибла в ДТП
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть
Курсы доллара и евро взлетели на международном валютном рынке после того, как мировые цены на нефть рухнули на 31%.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Происшествия
Участник перестрелки и погрома кафе в Нижневартовске сдался полиции
Эльмар Хидиров, которого подозревают в стрельбе из автомата в центре Нижневартовска и в участии в погроме кафе «Чайхона», сдался силовикам.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Политика
Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Космос
Китай впервые протестировал связь с марсианским роботом
Китай впервые протестировал оборудование для межпланетной связи с роботизированным зондом, который предназначен для исследования Марса.