Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок. Падение индекса РТС в моменте составляло 16%, он находился ниже 1060 пунктов, что является минимальным значением с января 2019 года. Падение индекса Мосбиржи в начале торгов достигало 10%.

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