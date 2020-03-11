Финансы

Кубань 24Кубань 24На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции

По сравнению с ценой закрытия в пятницу доллар подорожал на 3,68 рубля. Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
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Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

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Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

ТАССвчера в 03:45

Московская биржа на открытии выросла на 2,5%

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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

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В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

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Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
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Правительство Украины ввело трехнедельный тотальный карантин

Украинские власти объявили о введении на территории страны трехнедельного карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

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Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
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Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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ЦИК презентовал логотип и слоган голосования по Конституции

Центризбирком РФ презентовал логотип и слоган предстоящего общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
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