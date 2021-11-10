"Бумаги ВТБ (-1,56%) и Сбербанка (-1,14%) все же склонили общую чашу весов на свою сторону. Никакого выраженного негатива в этом отношении нет, но рынок продает", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.