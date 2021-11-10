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Российский рынок акций снизился на 0,35% на ухудшении внешнего фона

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Российский рынок акций снизился по основным индексам на ухудшении внешнего фона в связи с ростом инфляционных рисков в США, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМ
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 4172,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1853,64 пункта.
ПРАЙМ
"Бумаги ВТБ (-1,56%) и Сбербанка (-1,14%) все же склонили общую чашу весов на свою сторону. Никакого выраженного негатива в этом отношении нет, но рынок продает", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.
ТАСС
Цена декабрьского фьючерса WTI увеличилась на 0,23% и торгуется по 84,38 доллара за баррель.
Компания

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