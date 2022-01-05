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Российский рынок акций умеренно снижается на фоне негативных внешних сигналов

Торги в середине короткой межпраздничной недели на российском рынке проходят в умереном минусе.
Finam.Ru
Европейские инвесторы позитивно реагируют на благоприятные новости о штамме "омикрон", который несмотря на заразность, не увеличивает число летальных случаев и не приводит к более тяжелому течению болезни.
Finam.Ru
В 13.20 мск индекс МосБиржи снижается на 0,24%, торгуясь на 3865,19 пункта, РТС опускается на 0,89% - до отметки 1608,83%.
Finam.Ru
Также среди аутсайдеров "Мечел" (-1,17%), "Полюс" (-1,14%), "Аэрофлот" (-1,11%), "Сегежа" (-1,13%), "Башнефть" (-0,86%), "Сбербанк" (ао -0,74%, ап -0,86%).В группе лидеров роста сегодня оказались акции "Эталона" (+6,15%), ДВМП (+3,5%), ЦИАН (+3,13%), "Норникель" (+1,08%), FIXP (+1,06%), Х5 (+0,92%).
Finam.Ru

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Итоги среды, 5 января: Российский рынок и рубль негативно реагируют на политический кризис в Казахстане
Finam.Ruвчера в 10:59
Индекс Мосбиржи снижается на 0,35%, РТС - на 1,08% на негативе с фондовых и сырьевых рынков
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