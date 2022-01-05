Европейские инвесторы позитивно реагируют на благоприятные новости о штамме "омикрон", который несмотря на заразность, не увеличивает число летальных случаев и не приводит к более тяжелому течению болезни.
Также среди аутсайдеров "Мечел" (-1,17%), "Полюс" (-1,14%), "Аэрофлот" (-1,11%), "Сегежа" (-1,13%), "Башнефть" (-0,86%), "Сбербанк" (ао -0,74%, ап -0,86%).В группе лидеров роста сегодня оказались акции "Эталона" (+6,15%), ДВМП (+3,5%), ЦИАН (+3,13%), "Норникель" (+1,08%), FIXP (+1,06%), Х5 (+0,92%).
«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.
Мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе перенесена с четверга на пятницу из-за погодных условий, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
«Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов руководит протестами в Казахстане через штаб на Украине», — подчеркнул журналист в Telegram и приложил скрин поста активиста из Facebook с украинскими номерами телефона.