Европейские инвесторы позитивно реагируют на благоприятные новости о штамме "омикрон", который несмотря на заразность, не увеличивает число летальных случаев и не приводит к более тяжелому течению болезни.
Также среди аутсайдеров "Мечел" (-1,17%), "Полюс" (-1,14%), "Аэрофлот" (-1,11%), "Сегежа" (-1,13%), "Башнефть" (-0,86%), "Сбербанк" (ао -0,74%, ап -0,86%).В группе лидеров роста сегодня оказались акции "Эталона" (+6,15%), ДВМП (+3,5%), ЦИАН (+3,13%), "Норникель" (+1,08%), FIXP (+1,06%), Х5 (+0,92%).
Издание Deadline сообщило о том, что Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки из серии фильмов «Мстители», сыграет роль американского киноактёра и режиссёра Джина Келли в неанонсированном фильме, который основан на идее Криса Эванса.
Новый российский разгонный блок «Персей», который не смог, как планировалось, вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту, войдет в плотные слои атмосферы в ночь на 6 января, следует из данных сайта Space-track.org, где публикуются параметры орбит космических аппаратов, собранных американскими военными.