Будьте в Плюсе

Российский рынок акций умеренно снижается на фоне негативных внешних сигналов

Торги в середине короткой межпраздничной недели на российском рынке проходят в умереном минусе.
Finam.Ru
Европейские инвесторы позитивно реагируют на благоприятные новости о штамме "омикрон", который несмотря на заразность, не увеличивает число летальных случаев и не приводит к более тяжелому течению болезни.
Finam.Ru
В 13.20 мск индекс МосБиржи снижается на 0,24%, торгуясь на 3865,19 пункта, РТС опускается на 0,89% - до отметки 1608,83%.
Finam.Ru
Также среди аутсайдеров "Мечел" (-1,17%), "Полюс" (-1,14%), "Аэрофлот" (-1,11%), "Сегежа" (-1,13%), "Башнефть" (-0,86%), "Сбербанк" (ао -0,74%, ап -0,86%).В группе лидеров роста сегодня оказались акции "Эталона" (+6,15%), ДВМП (+3,5%), ЦИАН (+3,13%), "Норникель" (+1,08%), FIXP (+1,06%), Х5 (+0,92%).
Finam.Ru

Подробнее о событии

Российский рынок дрейфует в «красном поле»
Finam.Ruвчера в 05:26
Индекс Мосбиржи снижается на 0,35%, РТС - на 1,08% на негативе с фондовых и сырьевых рынков
ПРАЙМвчера в 03:51
Показать все источники

Интересное

Двое военных погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты

"При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 15:29

Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении в страну подготовленных из-за рубежа банд

В полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.
RT на русском18:30

Белый дом отверг обвинения в причастности к протестам в Казахстане

США отрицают прозвучавшие ранее обвинения в организации протестов в Казахстане, заявила директор по коммуникациям Белого дома Джен Псаки.
News.ruвчера в 13:44

Авторы Dying Light 2 покажут геймплей с PS4 и Xbox One уже в январе

Комьюнити-менеджер Techland под ником Uncy успокоил игроков. Он отметил, что геймплей с PS4 и Xbox One покажут до конца января 2022 года.
Чемпионатвчера в 05:12
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Ubisoft объявила системные требования Rainbow Six Extraction

Ubisoft опубликовала системные требования Rainbow Six Extraction — шутера про борьбу с агрессивными инопланетянами.
Чемпионатвчера в 03:28

Крис Эванс сыграет роль киноактёра Джина Келли в неанонсированном фильме

Издание Deadline сообщило о том, что Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки из серии фильмов «Мстители», сыграет роль американского киноактёра и режиссёра Джина Келли в неанонсированном фильме, который основан на идее Криса Эванса.
Канобувчера в 09:12

Разгонный блок «Персей» с макетом спутника упадет на Землю в ночь на 6 января

Новый российский разгонный блок «Персей», который не смог, как планировалось, вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту, войдет в плотные слои атмосферы в ночь на 6 января, следует из данных сайта Space-track.org, где публикуются параметры орбит космических аппаратов, собранных американскими военными.
N + 1вчера в 06:33

Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с дальностью хода 1000 километров

Компания Mercedes-Benz представила новый электрический концепт Vision EQXX.
Автоновости дня3 января в 13:03

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Приморье снизилась до отметки в 285 человек

За минувшие сутки заразились коронавирусом еще 285 человек - число резко снизилось.
КП - Владивостоквчера в 18:58

Baza: Россия готовится отправлять военных в Казахстан

В публикации отмечается, что с военного аэродрома в Казахстан собираются отправить спецборт.
Газета.Ru17:26