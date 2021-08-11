Росгвардия отказалась задерживать мужчину, давшего Невзорову пощечину

На опубликованном в Telegram видео якобы за автографом к Невзорову подошел молодой человек и резко дал ему пощечину с требованием прекратить «оскорблять чувства верующих и православную веру».