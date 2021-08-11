Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, ранее заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.
Как отметил сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона министр здравоохранения республики Максим Забелин, по данным на 11 августа, первым компонентом привиты 1 018 143 жителя республики, вторым компонентом – 799 225 человек.