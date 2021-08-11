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Российский рынок акций вернулся к росту после выхода данных об инфляции в США

Курс рубля на Московской бирже отреагировал ростом на публикацию данных об инфляции в США за июль, следует из данных торгов на 16:00 мск.
ТАСС
После опубликования курс доллара на 15:45 мск снизился на 40,75 копеек, до 73,6825 рубля, а курс евро - на 37,75 копеек, до 86,5425 рубля.
ТАСС
Ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций, ранее заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.
Финмаркет
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря повышению аппетита инвесторов к рисковым активам.
Финмаркет

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